主婦と生活社は、PASH! コミックス『妃教育から逃げたい私(コミック) 8』(漫画：菅田うり、原作：沢野いずみ、キャラクター原案：夢咲ミル)を2026年5月1日(金)に発売する。■『妃教育から逃げたい私(コミック) 8』漫画：菅田うり原作：沢野いずみキャラクター原案：夢咲ミル発売日：2026年5月1日定価：700円＋税＜あらすじ＞長期滞在していた他国の客人たちが帰国し、平穏な王城。しかしレティシアはある問題から逃げ続けていた。