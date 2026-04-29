能登伝統の婚礼行事「花嫁道中」が石川県七尾市の一本杉通りで29日、5年ぶりに行われました。花嫁はウクライナ出身の女性。そこには、受け入れてくれた地元への感謝の思いがありました。華やかな着物と袴に身を包んだ新郎新婦。七尾市一本杉通りで29日に行われたのは、能登伝統の婚礼行事「花嫁道中」です。埼玉県出身の比留間希星さんと、ウクライナ出身のヴァレリヤ・サヴェンコさん。希星さんの留学先だったウクライナで出会い