■織田幹雄記念国際陸上競技大会（29日、広島広域公園陸上競技場）【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！女子100mハードルA決勝では全日本女王の田中佑美（27、富士通）が日本記録保持者の福部真子（30、日本建設工業）を、0秒05差の13秒03で優勝。9月に開催されるアジア大会の大会派遣設定記録をクリアした。決勝は予選トップの福部、中島ひとみ（30、長谷川体育施設）、田中の東京世