洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした歌手・美川憲一が、コンサートのリハーサル動画を公開した。２９日までにインスタグラムで「ど〜も〜美川よ〜」とお馴染みの挨拶から始め、「先日のコンサートのリハーサル動画よ〜」と題して、スポットライトが当たると、美川が力強く歌唱する様子を収めた動画をアップした。続けて「そうそう、明日、４月２９日（水祝）に【ノンストップ】（朝９時から）にコ