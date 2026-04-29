洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした歌手・美川憲一が、コンサートのリハーサル動画を公開した。

２９日までにインスタグラムで「ど〜も〜美川よ〜」とお馴染みの挨拶から始め、「先日のコンサートのリハーサル動画よ〜」と題して、スポットライトが当たると、美川が力強く歌唱する様子を収めた動画をアップした。

続けて「そうそう、明日、４月２９日（水祝）に【ノンストップ】（朝９時から）にコンサートの裏側を密着されたわ〜 フジテレビで放送されるわよ〜 ※生放送だから、あくまで予定ね〜」と報告し、最後に「みんな観るのよ〜」と呼びかけて締めた。「＃美川憲一＃リハーサル＃ノンストップ＃しぶとく＃歌いつづける」と付け足した。

この投稿には「ステキな歌声を拝聴出来て感無量」「大好きです」「素敵な歌声よ〜」「お身体に気を付けて下さい」「低音の歌声魅力的」「しぶとく見るわ〜」「最高に泣けます」などの声が寄せられている。

美川は２５年９月に不整脈の一種である「洞不全症候群」の診断を受け、ペースメーカーを埋め込む手術を受けた。入院中にパーキンソン病であることが判明。投薬とリハビリ治療などを経て、同年１２月１０日に会見を行い、１４日の愛知でのコロッケとのジョイントディナーショーから復帰した。