テレビ大阪のウーデン ジェニファー 里沙アナウンサーが30日放送のテレビ東京系『Newsモーニングサテライト』（前5:45〜7:05）に生出演する。テレビ大阪のニュース番組『やさしいニュース』『Newsモーニングサテライト』では、テレビ大阪『やさしいニュース』との連携シリーズ企画を月1回のペースで届けている。その連携企画の2026年度第1弾として30日放送の『モーサテ』のスタジオに、ウーデンアナの出演が決定した。世界の経