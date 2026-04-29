現地ニュースもベタ褒め4月1日、ロンドンのコンサート会場「アカデミー・ブリクストン」はアロハシャツの海と化していた。5000人のファンの前に登場したのは高中正義。ご存じ日本の音楽シーンを引っ張ってきたギタリストである。現地在住のライター、近藤麻美氏によれば、「高中さんのロンドン公演は昨年チケットが発売されましたが、一瞬でソールドアウトになったため、主催者が3000人多いアカデミー・ブリクストンに会場を変更