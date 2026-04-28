「ヤクルト１０−５阪神」（２８日、神宮球場）

阪神は先発した才木が自己最短タイの２回で６失点ＫＯされ、反撃も及ばず、ヤクルトに敗れて首位から陥落した。さらに森下が負傷交代するアクシデントに見舞われた。

才木は二回無死、佐藤輝の失策からリズムを崩した。続く岩田の右前打で無死一、二塁からは、古賀の右中間への飛球を福島と森下がお見合いするような形で捕球できずに先制点を献上。さらに長岡の中越え２点適時二塁打、内山の中前２点適時打などで一挙６失点。６失点は前回登板から２試合連続となり、２０１８年１０月８日のヤクルト戦に並ぶ自己ワーストの２回ＫＯとなった。

打線は大山の中越え４号３ラン、死球による左手首骨折で戦線を離脱した近本の代役となる福島の中越え適時二塁打で反撃したが、石黒、富田が一発を浴びて突き放された。

そして八回には森下が自打球を左足に受けて、まさかの負傷交代となるアクシデントが発生。場内は一時騒然となった。七回には第３打席で自打球を右ふくらはぎ付近に受けていた中野が代打を送られて、途中交代。２６日の広島戦で左手首に死球を受けて骨折した近本不在で迎えた９連戦の初戦、ヤクルトとの首位攻防第１ラウンドは、嫌な流れでの敗戦劇となった。