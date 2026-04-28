お腹の調子が悪い猫さんに整腸剤を飲ませてあげた飼い主さん。飲み終わった後の猫さんの怒り顔が面白いと動画は10万回以上も再生され、「激おこぷんぷん顔」「普通の時と怒った時の違いがハッキリしている‥」とのコメントが集まっています。 【動画：『薬を飲んだ猫』→次の瞬間、表情が変化して……『衝撃的な光景』に爆笑】 飲み薬を飲むことになった猫さん Instagramアカウント「Prof. Catsにゃんこ先生」さまに登場し