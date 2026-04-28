２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得し、今季限りでの引退を表明していた“りくりゅう”の三浦璃来（２５）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２８日、東京都内のホテルで記者会見した。りくりゅうの後継者として、これから日本ペア界を引っ張る“ゆなすみ”こと長岡柚奈、森口澄士組（木下アカデミー）に対し、三浦は「持っているものは世界のトップと変わらない」、木原は「