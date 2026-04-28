さとう。が、優里とのコラボ歌唱動画が優里ちゃんねるにて公開されたことをアナウンスした。第一弾はさとう。のライブ定番曲となる「細胞」。映像は1テイクで収録されたとのことで、二人の個と個がぶつかり合う、まるで決闘のようなヒリつく緊張感が画面を通して伝わってくる映像になっているという。第二弾はコレサワの「たばこ」をカバー。前述の「細胞」とは打って変わって、情感豊かな二人の歌声がとても美しく、ボーカリスト