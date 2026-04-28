さとう。が、優里とのコラボ歌唱動画が優里ちゃんねるにて公開されたことをアナウンスした。

第一弾はさとう。のライブ定番曲となる「細胞」。映像は1テイクで収録されたとのことで、二人の個と個がぶつかり合う、まるで決闘のようなヒリつく緊張感が画面を通して伝わってくる映像になっているという。

第二弾はコレサワの「たばこ」をカバー。前述の「細胞」とは打って変わって、情感豊かな二人の歌声がとても美しく、ボーカリストとしての幅を存分に披露した映像に仕上がったとのことだ。

さとう。は、3月4日に最新アルバム『窓越し、その目に触れて』をリリースし、そのアルバムを携え、＜LIVE TOUR『その目を心の窓と呼ぶ』＞を6月28日より開催する。出口博之（B / モノブライト）、渡辺拓郎（Dr）を迎えたスリーピース編成で、バンドサウンドと弾き語りの両面が観れるハイブリッドなステージになるという。

◾️＜LIVE TOUR『その目を心の窓と呼ぶ』＞ 2026年

6月28日（日）[宮城] 仙台enn 2nd

7月4日（土）[愛知] 名古屋CLUB UPSET

7月5日（日）[福岡] 福岡Queblick

7月11日（土）[広島] 広島CAVE-BE

7月12日（日）[大阪] 心斎橋JANUS

7月18日（土）[東京] 渋谷WWW ▼チケット

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/sato-darari/

ローソンチケット https://l-tike.com/sato/

イープラス https://eplus.jp/sato-darari/

◾️2ndアルバム『窓越し、その目に触れて』

2026年3月4日（水）リリース BZCS-1227／だらりレコーズ

￥3,300（税込） ▼収録曲

01.ネバーランドより

02.地平線

03.逃避行ハイウェイ

04.Saturday park friend

05.ドーナツホール

06.つよがり

07.明日

08.胸ぐら

09.ライア

10.ダイアログ

11.決別

12.通過する故郷

13.風の便り Bonus Track [CD Only]

14.ぺちゃんこ