震災時に開設された福祉避難所の運営経費を不正に受け取ったとされる社会福祉法人の前理事長の初公判が28日、金沢地裁で開かれました。検察側は懲役3年6か月を求刑し即日結審しました。詐欺の罪に問われているのは、社会福祉法人「弘和会」の57歳の前理事長です。起訴状などによりますと、被告はおととし5月から12月の間、勤務実態がない職員の人件費をだまし取ろうと虚偽の請求書を石川県羽咋市へ複数回提出。約400万円の運営経費