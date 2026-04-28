TBS近藤夏子（かこ）アナウンサー（29）が28日、インスタグラムを更新。子育ての苦しみをつづった。昨年11月13日、TBSラジオ「ジェーン・スー生活は踊る」（月〜木曜午前11時）に生出演し、第1子妊娠を発表。今年1月には出産。現在は産休中。近藤はストーリーズを更新し「ラジオ聞きました」と自身が出演していた「ジェーン・スー生活は踊る」を聴いていたことを明かした。「私は新生児を育てているころ、心も身体も疲れて涙が