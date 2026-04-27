2026年1月より全5回にわたりお届けした、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名による特別番組『MAD5（マッドファイブ）』がABEMAにて2026年5月4日（月）夜11時より『MAD5』シーズン1として全20回のレギュラー放送を開始することを決定した。【映像】極寒の河川敷で鍋パーティーする5人『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まら