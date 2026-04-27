発生から6日目を迎えた岩手・大槌町の山林火災では、今もなお延焼が続いています。【写真を見る】延焼拡大の“3つのポイント”なぜここまで延焼が拡大してしまっているのでしょうか。（4月27日「Nスタ」午後5時ごろの放送より）鎮圧のめど立たない山林火災焼損面積は千代田区に相当？井上貴博キャスター:岩手県大槌町で発生した火災は、現在も鎮圧のめどが立っていません。▼吉里吉里覚知：22日午後4時半ごろ約1172ヘクタールが