オリックスはこの日の取引終了後、傘下のオリックス銀行の全株式を大和証券グループ本社の子会社、大和ネクスト銀行へ譲渡すると発表した。更なる事業成長に向けて総合型の銀行として発展することが最適であると判断したため。譲渡価額は３７００億円。株式譲渡実行日は１０月までを予定している。これに伴い、２７年３月期に約１２４２億円の売却益を計上する見込みという。 オリックス銀行は、１９９３年に設立され