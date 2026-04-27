東京市場まとめ 1.概況 日経平均は164円高の59,880円と続伸して取引を開始しました。24日の米国市場では、主要な半導体関連銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（SOX）が18連騰となった流れを引き継ぎ、日経平均は中盤から上げ幅を拡大しました。前引けは868円高の60,584円で大台の6万円を超えました。後場も序盤から上げ幅を拡大し、13時37分には1,187円高の60,903円をつけ、この日の高値を更新しました。その後は利