サンテック [東証Ｓ] が4月27日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の27億円→37.8億円(前の期は26.3億円)に40.3％上方修正し、増益率が2.3％増→43.5％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の11.6億円→22.5億円(前年同期は16.8億円)に93.3％増額し、一転して33.8％増益計算にな