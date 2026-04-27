デビュー20周年を迎えた絢香が、FM COCOLO『THE MUSIC OF NOTE 〜AYAKA OK! GO!〜』5月度DJを担当することが発表された。『THE MUSIC OF NOTE』は、周年記念のアーティストが1ヵ月ごとにリレー形式でDJを担当するプログラム。2026年5月度（放送：5月2日・5月9日・5月16日・5月23日・5月30日 毎週土曜22:00-23:00）に、2006年のデビューから今年20周年を迎えた絢香が登場する。番組内では、デビューから20年間の様々な話を中心に、