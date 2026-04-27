デビュー20周年を迎えた絢香が、FM COCOLO『THE MUSIC OF NOTE 〜AYAKA OK! GO!〜』5月度DJを担当することが発表された。

『THE MUSIC OF NOTE』は、周年記念のアーティストが1ヵ月ごとにリレー形式でDJを担当するプログラム。2026年5月度（放送：5月2日・5月9日・5月16日・5月23日・5月30日 毎週土曜22:00-23:00）に、2006年のデビューから今年20周年を迎えた絢香が登場する。番組内では、デビューから20年間の様々な話を中心に、今後の音楽活動について語る。

また、番組DJを担当する絢香へのリクエストやメッセージの募集がスタートした。＜絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞で歌ってほしい楽曲リクエストや、絢香に聞きたいことなど、メッセージを添えて応募してほしい。応募方法は、番組ホームページ内のエントリーフォームより。

なお、絢香は、新曲「OK! GO!」を5月6日(水)にデジタルリリース。さらに20周年記念企画を多数発表している。