山洋電気がストップ高の６６４０円でカイ気配となっている。午前１１時ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高１２８８億５０００万円（前期比２０．０％増）、営業利益１６２億９０００万円（同４９．６％増）、純利益１２０億円（同３８．６％増）と大幅増収増益を見込み、年間配当予想を実質大幅増配となる１７０円としていることが好感されている。 前期は、通信装置やロボット、半導体製造装置などのＦＡ市