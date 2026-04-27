山洋電気<6516.T>がストップ高の６６４０円でカイ気配となっている。午前１１時ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高１２８８億５０００万円（前期比２０．０％増）、営業利益１６２億９０００万円（同４９．６％増）、純利益１２０億円（同３８．６％増）と大幅増収増益を見込み、年間配当予想を実質大幅増配となる１７０円としていることが好感されている。



前期は、通信装置やロボット、半導体製造装置などのＦＡ市場からの需要が回復に向かったことやＡＩ関連向けの市場が堅調だったが、今期も引き続きこれらの市場向け需要が伸長する見通し。なお、２６年３月期決算は、売上高１０７３億４６００万円（前の期比９．７％増）、営業利益１０８億８５００万円（同３７．２％増）、純利益８６億６１００万円（同５３．６％増）だった。



出所：MINKABU PRESS