テレビアニメ『ふしぎ遊戯』のBlu-ray BOXが、8月26日に発売される。1995年4月から96年3月まで全52話が放送された本作が、30年越しに初のBlu-ray BOX化となる。あわせて、原作・渡瀬悠宇氏のコメントが公開された。【画像】今見てもよすぎ！30年前に放送された『ふしぎ遊戯』場面カット本作は、『少女コミック』（小学館刊・現『Sho-Comi』）に連載されていた渡瀬氏による同名漫画が原作で、男女問わず多くのファンに愛される