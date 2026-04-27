【Caramel’s Guitar Kitchen CGK_PT13_FV1_ MintGum】（横浜jgs不惑寸前歳）ご無沙汰しています、数年前の#1078で改造Jag-Stangを紹介していただいたjgsです。今回は自慢に加えてBARKSさんへの感謝の気持ちを乗せたくて久々に投稿させていただきました。Caramel’s Guitar Kitchenさんの存在はBARKSさんの記事でよく目にするので以前から知っていて、「いつもかわいいギターつくるなぁ」と思って見ていたのですが。ビザールギ