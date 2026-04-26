NOISEMAKERが6月より、CVLTEやHIKAGEと全国7会場をまわるツアー＜NORTH WIND TOUR＞を開催することが発表となった。＜NOISEMAKER presents「NORTH WIND TOUR」＞は、シングル「NORTH WIND feat. HIKAGE / CVLTE」(2025年12月発表)で初コラボした北海道出身3組が、 大きな北風を巻き起こしながら日本を南下していくツアーとなるものだ。NOISEMAKER、CVLTE、HIKAGE──北海道という場所で育った3組にとって、“距離の壁が立ちはだか