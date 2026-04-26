NOISEMAKERが6月より、CVLTEやHIKAGEと全国7会場をまわるツアー＜NORTH WIND TOUR＞を開催することが発表となった。

＜NOISEMAKER presents「NORTH WIND TOUR」＞は、シングル「NORTH WIND feat. HIKAGE / CVLTE」(2025年12月発表)で初コラボした北海道出身3組が、 大きな北風を巻き起こしながら日本を南下していくツアーとなるものだ。

NOISEMAKER、CVLTE、HIKAGE──北海道という場所で育った3組にとって、“距離の壁が立ちはだかるがゆえ観たいバンドがなかなか観られない”という共通の悩みがあったという。だからこそ今回はあえて地方のみをまわるツアーとして開催されるとのこと。

なお、同ツアーは全会場で出演順が入れ替わる“全バンドがヘッドライナー”の公演として実施される予定だ。チケットのオフィシャル一次先行受付は本日4月26日21:00より。

■ツアー＜NOISEMAKER presents「NORTH WIND TOUR」＞

6月12日(金) 北海道・札幌CUBE GARDEN

6月14日(日) 北海道・旭川CASINO DRIVE

6月15日(金) 北海道・苫小牧ELLCUBE

7月06日(月) 宮城・仙台MACANA

7月07日(火) 茨城・水戸LIGHT HOUSE

7月26日(日) 兵庫・神戸 太陽と虎

7月28日(火) 広島・SECOND CRUTCH

▼チケット

前売 \5,000

当日 \6,000

※入場時別途ドリンク代・整理番号付き

※スタンディング

【オフィシャル一次先行】

受付期間：4/26(日)21:00〜5/6(水)23:59

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/noisemaker-26tour/