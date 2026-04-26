NEK!が、6月10日にメジャー1stシングル「FLiCK」を配信リリースすることを発表した。自身初の全国ツアー＜NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026＞のファイナル公演を本日26日に渋谷クラブクアトロにて開催したNEK!。終演後会場内で突如流れたサプライズ映像にてリリース情報が告知された。NEK!のSNSでは4月1日のエイプリルフールから、エラーコードを想起させる英数字のポストが連投されており、ファンの間で様々な憶測を呼んでい