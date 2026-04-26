NEK!が、6月10日にメジャー1stシングル「FLiCK」を配信リリースすることを発表した。

自身初の全国ツアー＜NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026＞のファイナル公演を本日26日に渋谷クラブクアトロにて開催したNEK!。終演後会場内で突如流れたサプライズ映像にてリリース情報が告知された。NEK!のSNSでは4月1日のエイプリルフールから、エラーコードを想起させる英数字のポストが連投されており、ファンの間で様々な憶測を呼んでいたが、この発表をもってこれまでのポストは全て本作のリリースを指していたということがわかった。

またNEK!は、2025年8月30日に開催し、初のZeppでのライブながらソールドアウトを記録したZepp Shinjukuでのワンマン公演にて、2026年にポニーキャニオンからメジャーデビューすることを発表していた。今回はそれ以来となるメジャーデビューに関する報となっている。

さらに、メジャーデビューを記念した東名阪ツアー＜NEK! MAJOR DEBUT TOUR＞の開催に加え、オフィシャルサイトおよびファンクラブのオープンも発表された。

ツアーは9月4日に大阪・梅田 BANGBOOからスタートし、翌日9月5日に愛知・RAD SEVEN、9月23日に東京・duo MUSIC EXCHANGEで開催される。チケットに関しては、5月1日にグランドオープンとなるファンクラブにて会員最速チケット先行(抽選)の受付が5月1日12:00からスタートする。

結成からわずか2年と少しでメジャーデビューが決定したNEK!。今回解禁された映像の中には、次なる仕掛けと思われるメッセージも散りばめられており、SNSから登場し、独自の”スラングロック”を奏でてきた4人らしい遊び心が詰まったメジャーデビューへの幕開けとなった。彼女たちがメジャーの場で新たに巻き起こす”#ネキミーム”にも注目していきたい。

Screenshot

■Major 1st Single「FLiCK」

2026年6月10日(水)Release



■＜NEK! MAJOR DEBUT TOUR＞

2026年9月4日（金） 大阪・梅田 BANGBOO

開場 18：30 ／ 開演 19：00 2026年9月5日（土）愛知・RAD SEVEN

開場 16：30 ／ 開演 17：00 2026年9月23日（水・祝）東京・duo MUSIC EXCHANGE

開場 16：15 ／ 開演 17：00 ■券種/料金

全自由：5,000円（税込）

※ドリンク代別途

※未就学児童入場不可

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しはできませんのでご了承ください。お1人様 4枚まで／WEB受付のみ／紙・電子チケット選択可／ 発券開始：各公演日1週間前〜

■ファンクラブ会員最速先行受付(抽選)

2026年5月1日(金)12:00〜5月17日(日)23:59 NEK! OFFICIAL SITE（オフィシャルサイト＆ファンクラブ）

https://neki.bitfan.id/

※ファンクラブへの入会、および東名阪ツアーのファンクラブ会員最速先行(抽選)の受付は5月1日(金)12:00より開始。