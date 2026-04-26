高野 哲(Vo, G / ZIGZO, THE JUNEJULYAUGUST etc.)、小林 勝(B / ザ・クロマニヨンズ)、照井 仁(Dr / PULLING TEETH)による3ピースロックバンドnilが5月1日、ミニアルバム『Wildflower EP』をリリースする。同作品のジャケット写真が公開になったことに加え、収録曲のミュージックビデオ連続公開の予定も発表となった。ミュージックビデオの監督は今井俊彦が務めた。その第一弾として4月25日22時に公開された「Wildflower」に続き