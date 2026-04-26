ZIGZOの高野、ザ・クロマニヨンズの小林、PULLING TEETHの照井からなるnil、『Wildflower EP』よりMV3曲を連続公開
高野 哲(Vo, G / ZIGZO, THE JUNEJULYAUGUST etc.)、小林 勝(B / ザ・クロマニヨンズ)、照井 仁(Dr / PULLING TEETH)による3ピースロックバンドnilが5月1日、ミニアルバム『Wildflower EP』をリリースする。同作品のジャケット写真が公開になったことに加え、収録曲のミュージックビデオ連続公開の予定も発表となった。
ミュージックビデオの監督は今井俊彦が務めた。その第一弾として4月25日22時に公開された「Wildflower」に続き、4月30日22時に「Godspeed」、5月1日22時に 「不機嫌なナンバー」といった3曲のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルに続々公開される。
『Wildflower EP』はApple Music、Spotifyなどで全曲配信のほか、オフィシャルサイトにてCD通信販売も受付中だ。
■ミニアルバム『Wildflower EP』
2026年5月1日(金)発売
配信リンク：https://linkco.re/Vvyr3rAy
CD通信リンク：https://afro-skull.com/main/temae-miso-shop_top/
手前味噌商店 / 2026年4月26日(日)以降随時発送
NLCD-20
▼収録曲
1 Godspeed
2 Wildflower
3 Tax Baby
4 Redwing
5 Perfect Piece
6.不機嫌なナンバー
■全国ツアー＜nil tour 2026 Wildflower＞
5月01日(金) 東京・吉祥寺Planet K
5月16日(土) 宮城・仙台 flying son
w /a Long Call)
5月17日(日) 岩手・盛岡 ClubChange
w/ FUNNY THINK)
5月23日(土) 大阪 conpass
5月24日(日) 愛知・名古屋 ell.SIZE
5月29日(金) 東京・吉祥寺Planet K ※追加公演
▼チケット
FC会員受付URL：https://afro-skull.com/main/ds/ticket/
一般受付URL：https://livepocket.jp/t/nil_tour2026
※U-22割あり
関連リンク
◆afro skull records オフィシャルサイト
◆afro skull records オフィシャルYouTubeチャンネル
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