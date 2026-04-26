■ミニアルバム『Wildflower EP』

2026年5月1日(金)発売

配信リンク：https://linkco.re/Vvyr3rAy

CD通信リンク：https://afro-skull.com/main/temae-miso-shop_top/

手前味噌商店 / 2026年4月26日(日)以降随時発送

NLCD-20

▼収録曲

1 Godspeed

2 Wildflower

3 Tax Baby

4 Redwing

5 Perfect Piece

6.不機嫌なナンバー