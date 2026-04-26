京都府南丹市で小学生の安達結希くん（11）が遺体で発見された事件。4月16日、京都府警は義父である安達優季容疑者（37）を死体遺棄の疑いで逮捕した。容疑者は調べに対して遺棄容疑を認め、殺害についても「衝動的に首を絞めて殺した」などと認めているという。【写真】同じ職場内で、結婚、離婚、再婚と繰り返した安達容疑者、エメラルドグリーンの池を念入りに捜査する捜査員容疑者は、逮捕後の調べで「（殺害してから遺体