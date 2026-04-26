すべての病気は慢性炎症から始まる。そう話すのは、バヌアツ共和国で旧石器時代のライフスタイルに近い生活を送る作家の金森重樹氏だ。前編で現代人の骨格の崩れを外側から整える方法を語った理学療法士・松田圭太氏とともに、後編では体の内側から不調を根本解決するアプローチについて掘り下げてもらった。＊＊＊ーー前編では主に松田さんに、現代人の不調に身体的なアプローチから語ってもらいました。金森さんは、現代人