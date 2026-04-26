◇プロ野球セ・リーグ 巨人7-2DeNA(25日、横浜スタジアム)巨人は初回から得点を重ね、3回には一挙5得点を挙げ、DeNAに合計7得点で快勝。プロ初本塁打を放ちヒーローとなった平山功太選手が喜びの声をあげました。平山選手は2回、先頭で打席に入ると、DeNAの先発・片山皓心投手のストレートをはじき返し、レフトスタンドへプロ初の本塁打を放ちました。「打った瞬間にちょっと上がりすぎたかなというのはあったので、いけと思いなが