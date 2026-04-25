お金のことは夫婦間で価値観を合わせたり、ときには話し合って買い物をしたりすることもあるでしょう。でも旦那さんの収入だけで生活をしていると、家族が旦那さんの支配下にあるように感じる場合も。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『夫の単身赴任先にものを送ると、「宅配便代いくらだった？」と値段を聞きます。そして「お金がもったいないから、もう送ってこないでほしい」と言われました。大雨