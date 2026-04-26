?白いバラ?の意味は――。新生ゼロワンの女子部「ガールズプロレスリングＲｏｓｅ」が、２５日の東京・板橋区大会で本格発進。１７２人満員の観衆を集めた旗揚げ戦では、工藤めぐみＧＭ（５６）が「Ｒｏｓｅワールド王座」の新設を発表して、真っ白なベルトもお披露目した。出場した所属選手が真白優希ただ一人という「異例中の異例」（工藤ＧＭ）となった旗揚げ戦では、旗揚げ第２戦の東京・新木場大会で時間差入場バトルロイヤ