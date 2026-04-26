岡山県津山市のスーパーマーケットで缶コーヒー1本を万引きし、その後呼び止められた店員に対し暴行したとして無職の男（77）が昨夜（25日）逮捕されました。 【写真を見る】96円の缶コーヒー1本を万引き、店員に暴行を加えたとして77歳の男を逮捕「運転席ドアをけって店員にぶつけたかどうかははっきりと覚えていません」容疑を一部否認 店の外に出た際に暴行か 警察によりますと、