きょう（26日）未明、岡山県倉敷市沖の瀬戸内海で貨物船の男性船長が階段から落下し頭を切るケガをし、海上保安部が救助しました。 【写真を見る】貨物船の男性船長（68）が階段から落下し頭を切るけが「急患輸送願う」と118番通報→巡視艇が出動し救助【瀬戸内海】 「午前4時過ぎに再び階段で倒れた。急患輸願う」118番通報 水島海上保安部によりますと、午前4時すぎ倉敷市の水島港沖で錨泊中の貨物船・三社丸から「船長が26日