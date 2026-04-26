芝クッション値9.3＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前16.6％、4角13.7％ダートG前8.0％、4角9.2％※土曜午前5時30分。土曜の芝は開幕週らしく内前有利。ただ時計はそこまで速くなく、瞬発力とパワーのバランスが重要。ダートは展開次第で逃げも差しも決まる。