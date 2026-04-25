明日26日(日)は暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定になる所があるでしょう。沖縄や九州、四国は雨や雷雨で局地的に激しい雨が降りそうです。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意が必要です。中国地方や近畿は昼頃から、東海や関東、北陸も夜は所々で雨が降るでしょう。明日26日(日)大気の状態が非常に不安定になる所も明日26日(日)は前線が南西諸島から日本の南に延び、低気圧が西日本の南海