明日26日(日)は暖かく湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定になる所があるでしょう。沖縄や九州、四国は雨や雷雨で局地的に激しい雨が降りそうです。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意が必要です。中国地方や近畿は昼頃から、東海や関東、北陸も夜は所々で雨が降るでしょう。

明日26日(日) 大気の状態が非常に不安定になる所も

明日26日(日)は前線が南西諸島から日本の南に延び、低気圧が西日本の南海上をゆっくり北上する見込みです。低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気と上空の寒気の影響で、大気の状態が非常に不安定になる所があるでしょう。





沖縄は午前中は雨や雷雨で、激しい雨の降る所がありそうです。九州や四国も雨が降り、局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうに注意が必要です。中国地方や近畿は昼頃から雨が降り出すでしょう。東海や関東、北陸も夜は所々で雨が降りそうです。お帰りが遅い方は雨具をお持ちください。東北や北海道はおおむね晴れて、空気が乾燥するでしょう。山林火災が発生している岩手県大槌町も乾燥が続きそうです。風もやや強まるため、延焼の拡大が心配されます。

明日26日の最高気温 西日本で今日より低下

明日26日の最低気温は今朝より高くなりそうです。



最高気温は九州から東海で今日より低くなる所が多いでしょう。福岡は今日より5℃低い20℃、高知は今日より6℃低い18℃の予想です。薄手の羽織るものがあると良さそうです。関東や北陸は今日よりやや高いでしょう。東京都心は21℃とこの時期らしい気温です。東北から北海道は今日より高くなるでしょう。札幌は20℃と今日より6℃も高く、日中は5月下旬並みの陽気となりそうです。ただ、朝晩はヒンヤリしますので、服装で上手に調節してください。

激しい雨とは?

激しい雨は、1時間雨量が30ミリ以上〜50ミリ未満の雨を表しています。これは、バケツをひっくり返したように降るイメージです。また、傘をさしていてもぬれるレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では道路が川のようになり、高速道路を走る車は、タイヤと路面の間に水の膜ができて、ブレーキがきかなくなる「ハイドロプレーニング現象」が起こるおそれがあります。



激しい雨が降ると予想される所では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫を引き起こす可能性がありますので、注意が必要です。