鹿島に0-1で敗れた柏DF古賀太陽が言及柏レイソルは4月24日のJ1百年構想リーグで鹿島アントラーズとホームで対戦し、0-1で敗れた。昨季、シーズン最後まで優勝を争った両チームの激突は、平日のナイターにもかかわらず13,132人と超満員になったが、柏はホームのサポーターに勝利を届けることができず、今季8敗目を喫した。昨季の対戦では柏が圧倒的に多くのチャンスをつくりながらも、決定機を生かす力で鹿島に競り負けた。しか