中国市場へ向けた2モデルを初公開日産自動車は4月24日、『北京モーターショー2026（Auto China 2026）』において、新エネルギー車（NEV）のSUVのコンセプトカー2台を世界初公開した。【画像】北京で世界初公開された日産の2台のNEVコンセプトモデル全19枚1台は中国の若い層をターゲットとした『アーバンSUV PHEVコンセプト』で、中国で展開するSUVタイプのミッドサイズEV『NX8』や、日産の将来のSUVラインナップに通じるデザイン