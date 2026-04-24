Kvi Babaが、新曲「BPM feat. KREVA」のMVをKREVAの愛称でもある“908”にちなみ、本日21時8分に公開した。本作はKREVAを客演に迎えた注目作で、MVのディレクションは、Kvi BabaのMVを数多く手がけるMasaki Watanabe（maxilla）が担当した。本映像では、Kvi BabaとKREVAという世代を超えた二人によるコラボレーションに加え、AKLOやKEIJU、上杉柊平、R-指定、SALU、さらに変態紳士クラブからWILYWNKAとVIGORMANら、Kvi Babaとゆか