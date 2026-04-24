Kvi Babaが、新曲「BPM feat. KREVA」のMVをKREVAの愛称でもある“908”にちなみ、本日21時8分に公開した。

本作はKREVAを客演に迎えた注目作で、MVのディレクションは、Kvi BabaのMVを数多く手がけるMasaki Watanabe（maxilla）が担当した。

本映像では、Kvi BabaとKREVAという世代を超えた二人によるコラボレーションに加え、AKLOやKEIJU、上杉柊平、R-指定、SALU、さらに変態紳士クラブからWILYWNKAとVIGORMANら、Kvi Babaとゆかりのあるアーティスト／著名人がカメオ出演している。

また、日本語ラップファンにはお馴染みのYouTubeチャンネル「モハブログ」から、MOHAとMAZENの2人も出演。KREVAのヴァース直後には、彼らが得意とするリアクションを公式MV内で再現するなど、遊び心のある演出も見どころの一つになっているという。

◾️ライブ・イベント出演情報

2026/4/26（日）＜ARABAKI ROCK FEST.26＞

https://arabaki.com/ 2026/5/6（水）＜KOBE MELLOW CRUISE 2026＞

https://kobe-mellow-cruise.com/ 2026/5/17（日）＜BLACK DIAMOND SERIES 2026＞巨人 vs DeNA戦 (東京ドーム)

https://www.giants.jp/news/29100/ 2026/7/19（日）＜JOIN ALIVE 2026＞

https://joinalive.jp/2026/

◾️＜Shout Out to Jesus in OSAKA-JO HALL＞ 公演日時：2026年8月19日（水）大阪城ホール

OPEN：18:00 / START：19:00

席種：全席指定

料金：9,800円

年齢制限：※未就学児入場不可

枚数制限：4枚

主催：Toy’s Factory

制作：01 creative

お問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888 (12:00-17:00 土日祝休業)

◾️＜Shout Out to Jesus in YOKOHAMA ARENA＞ 2026年8月27日（木）THANK YOU SOLD OUT!!

OPEN：18:00 / START：19:00

会場：横浜アリーナ

席種：全席指定

料金：9,800円

年齢制限：※未就学児入場不可

枚数制限：4枚

主催：Toy’s Factory

制作：01 creative

お問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション

03-3499-6669

月・水・金 12:00-18:00