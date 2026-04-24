Kvi Baba × KREVA、「BPM」MV公開。AKLO、KEIJU、R-指定らのカメオ出演も
Kvi Babaが、新曲「BPM feat. KREVA」のMVをKREVAの愛称でもある“908”にちなみ、本日21時8分に公開した。
本作はKREVAを客演に迎えた注目作で、MVのディレクションは、Kvi BabaのMVを数多く手がけるMasaki Watanabe（maxilla）が担当した。
本映像では、Kvi BabaとKREVAという世代を超えた二人によるコラボレーションに加え、AKLOやKEIJU、上杉柊平、R-指定、SALU、さらに変態紳士クラブからWILYWNKAとVIGORMANら、Kvi Babaとゆかりのあるアーティスト／著名人がカメオ出演している。
また、日本語ラップファンにはお馴染みのYouTubeチャンネル「モハブログ」から、MOHAとMAZENの2人も出演。KREVAのヴァース直後には、彼らが得意とするリアクションを公式MV内で再現するなど、遊び心のある演出も見どころの一つになっているという。
◾️「BPM」
2026年4月22日（水）リリース
配信：https://linkco.re/n4u13cbu
◾️ライブ・イベント出演情報
2026/4/26（日）＜ARABAKI ROCK FEST.26＞
https://arabaki.com/
2026/5/6（水）＜KOBE MELLOW CRUISE 2026＞
https://kobe-mellow-cruise.com/
2026/5/17（日）＜BLACK DIAMOND SERIES 2026＞巨人 vs DeNA戦 (東京ドーム)
https://www.giants.jp/news/29100/
2026/7/19（日）＜JOIN ALIVE 2026＞
https://joinalive.jp/2026/
◾️＜Shout Out to Jesus in OSAKA-JO HALL＞
公演日時：2026年8月19日（水）大阪城ホール
OPEN：18:00 / START：19:00
席種：全席指定
料金：9,800円
年齢制限：※未就学児入場不可
枚数制限：4枚
主催：Toy’s Factory
制作：01 creative
お問い合わせ：キョードーインフォメーション
0570-200-888 (12:00-17:00 土日祝休業)
◾️＜Shout Out to Jesus in YOKOHAMA ARENA＞
2026年8月27日（木）THANK YOU SOLD OUT!!
OPEN：18:00 / START：19:00
会場：横浜アリーナ
席種：全席指定
料金：9,800円
年齢制限：※未就学児入場不可
枚数制限：4枚
主催：Toy’s Factory
制作：01 creative
お問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション
03-3499-6669
月・水・金 12:00-18:00
関連リンク
◆Kvi Baba オフィシャルサイト
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