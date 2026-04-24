KID PHENOMENONが、2ndアルバム『KIDS00’s』（読み：キッズダブルオー）を2026年6月17日にリリースすることを発表した。ニューアルバム『KIDS00’s』は、2025年1月にリリースされた1stアルバム『PHENOMENON』以来、約1年5カ月ぶりとなるフルアルバムとなる。5thシングル『Sparkle Summer』以降の全シングルおよびカップリング曲に加え、新録3曲を含む全12曲を収録予定。完全生産限定盤 PHOTO Ver.完全生産限定盤 MOVIE Ver.通常盤