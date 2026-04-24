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NEO EXILE SPECIAL LIVE 2025 at LaLa arena TOKYO-BAY
1.Party Over There
2.Cinderella
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4.Sparkle Summer
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