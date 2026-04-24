Eveが、TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』オープニングテーマ「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」のミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルに公開した。「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」は同アニメのために書き下ろした新曲だ。そのミュージックビデオは、「群青讃歌」や「花嵐」など、Eveと数多くのタッグを組んでいる”くっか”が制作したもの。全編アニメーションとなる本映像は楽曲との親和性