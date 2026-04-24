オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ（沖縄県名護市）は、7月1日〜10月31日までの期間、ガーデンプールを中心に“沖縄で過ごす夜時間”を楽しむ「FUN NIGHT＠resort」を開催する。「島とあそぶ 森とつながる」をコンセプトに、沖縄本島北部“やんばる”の入口に位置する同ホテルでは、昼とは異なる魅力を味わえるナイトコンテンツを展開する。南国の強い日差しを避け、心地よい夜風を感じながら過ごすナイトプールは、東シナ海