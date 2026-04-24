オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ（沖縄県名護市）は、7月1日〜10月31日までの期間、ガーデンプールを中心に“沖縄で過ごす夜時間”を楽しむ「FUN NIGHT＠resort」を開催する。

「島とあそぶ 森とつながる」をコンセプトに、沖縄本島北部“やんばる”の入口に位置する同ホテルでは、昼とは異なる魅力を味わえるナイトコンテンツを展開する。





南国の強い日差しを避け、心地よい夜風を感じながら過ごすナイトプールは、東シナ海を望む開放的なロケーションが魅力となっている。年々進む猛暑化する中で、日中の暑さを避けて楽しむナイトタイムへの関心が高まっている。同ホテルでは、そんなニーズに応える夜のリゾート体験を提案する。期間中は沖縄本島でも最長級の遊泳時間を設定しており、夜22時まで泳ぐことができる。到着日の夜からリゾート気分を満喫できる。

都会の喧騒から離れ、海へと広がる丘の上の絶好のロケーションで「FUN NIGHT＠resort」を過ごしてほしい考え。

目の前に広がる東シナ海とサンセットをオープンデッキから望み、夕暮れから夜へと移りゆく時間そのものを楽しめるナイトプール。水面に映る光のきらめきと木々の幻想的なライトアップが、南国の夜を演出する。時間とともに表情を変える景色の中で、リゾートならではの非日常体験を楽しめる。





2名から利用できる手ぶらでBBQプランを用意。東シナ海を望むプールサイドテラスで、サンセットを眺めながらホテルこだわりの厳選食材を堪能できる。水着のままでも、普段着でも利用できる気軽さも魅力。南国の夜風を感じながら過ごす時間は、リゾートならではの開放感に満ちている。





野外プールの中央にあるプールサイドバーでは、カクテルや沖縄テイストにアレンジしたスイーツを用意。食後の一杯やナイトプールの合間にも立ち寄りやすく、ラグジュアリーでありながらリラックスした雰囲気の中で、大人の時間を過ごせる。





静寂の中に⼼地よい水音が響く上質な空間で、ジェットバスやアロマバス、屋外バスなど5種類のバスを完備。さらに、天然木の香りに包まれる「ドライサウナ」では、身体の芯から温まり、ナイトプールやアクティビティで疲れた身体をやさしく解きほぐす。





自然を感じさせる豊富な植栽と、幻想的な照明と音楽とが融合し、屋内の環境でありながら“やんばる”の森の夜へと誘うロビーラウンジ。雰囲気のあるカウンターでは、オリジナルカクテルから南国のフルーツをアレンジしたトロピカルカクテルまで、バーテンダーが⼼を込めて提供する。世界の銘酒と共に贅沢なプライベートタイムを過ごしてほしい考え。

ナイトライブや星空観察、手持ち花⽕など夏の夜を彩る多彩なイベントを開催。子どもの笑顔が弾ける体験で忘れられない夏の思い出にする。自由研究にも活用できる沖縄の自然に触れるプログラムも用意する。

［FUN NIGHT＠resortコンテンツ詳細］

ナイトプール

ガーデンプール営業時間：8:00〜22:00

※遊泳時間は期間によって変動

プールサイドBBQ＜水着・着衣いずれも利用可＞

営業時間︓18:30／19:00／19:30（※当日16:00までの予約制）

料金︓8500円〜／人

プールサイドバー＜水着・着衣いずれも利用可＞

営業時間︓15:00〜22:00

スパ＆サウナ

営業時間︓6:30〜11:00／15:00〜23:00

ロビーラウンジ

営業時間︓11:00〜23:00

夏休みイベント

期間︓7月18日（土）〜8月23日（日）

開催期間：7月1日（水）〜10月31日（土）

オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ＝https://www.okinawa.oriental-hotels.com